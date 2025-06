Selon l’ex‐champion améri­cain, Aryna Sabalenka est vrai­ment la favo­rite incon­tes­table de Wimbledon :

Who are your favo­rites to win Wimbledon this year?! 🎾🍓 pic.twitter.com/TeoD7NjJcb — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) June 12, 2025

« Pour moi, c’est évident qu’Aryna sera la joueuse à battre. Et je dis cela alors que je sais qu’elle reste sur deux finales du Grand Chelem perdues, mais cela n’aura pas d’in­fluence, elle a toutes les armes. En face, je mettrais une pièce sur Rybakina ou encore Madison Keys. Concernant Gauff, si elle veut prétendre au titre il faudrait qu’elle puisse changer immé­dia­te­ment beau­coup de choses dans son jeu, non, plus je réflé­chis, plus je me dis que Sabalenka est la personne qui va soulever le trophée. »