Impressionné par la performance de Novak Djokovic contre Stefanos Tsitsipas au deuxième tour de Wimbledon (6−3, 6–4, 6–0), Andy Roddick a eu la confirmation que le Serbe pouvait remporter à Londres son 25e titre en Grand Chelem.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 1 mondial n’a pas tari d’éloges à l’égard de Djokovic, qu’il a trouvé impressionnant dans tous les compartiments du jeu.
« En le voyant de près, je trouve que son service est incroyable, la frappe de balle est incroyable. Il a une chance très réelle de remporter ce tournoi. Le match contre Tsitsipas était important à plusieurs niveaux. Premièrement, il a gagné. Il est toujours en lice pour son 25e titre en Grand Chelem. Le temps passé sur le court : un peu plus d’une heure et demie. Tous les aspects de son jeu semblaient parfaitement maîtrisés. Tsitsipas ne pouvait pas faire grand‐chose. Il aime avoir plus de temps. Il aime créer plus de hauteur. Toutes ces choses auxquelles le gazon ne se prête pas. Et c’était tout simplement une performance de haut vol de la part de Djokovic : des retours de deuxième service fulgurants, une excellente distribution de la balle. Il s’est lancé dans ces échanges où la balle revenait sans cesse, puis il a commencé à décocher des coups depuis les coings avec une puissance que je ne lui avais pas vue depuis longtemps.J’ai été époustouflé par la qualité avec laquelle il frappait la balle. Novak a été phénoménal du début à la fin, comme à son habitude dans ce tournoi. »
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 16:44