Impressionné par la perfor­mance de Novak Djokovic contre Stefanos Tsitsipas au deuxième tour de Wimbledon (6−3, 6–4, 6–0), Andy Roddick a eu la confir­ma­tion que le Serbe pouvait remporter à Londres son 25e titre en Grand Chelem.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 1 mondial n’a pas tari d’éloges à l’égard de Djokovic, qu’il a trouvé impres­sion­nant dans tous les compar­ti­ments du jeu.

« En le voyant de près, je trouve que son service est incroyable, la frappe de balle est incroyable. Il a une chance très réelle de remporter ce tournoi. Le match contre Tsitsipas était impor­tant à plusieurs niveaux. Premièrement, il a gagné. Il est toujours en lice pour son 25e titre en Grand Chelem. Le temps passé sur le court : un peu plus d’une heure et demie. Tous les aspects de son jeu semblaient parfai­te­ment maîtrisés. Tsitsipas ne pouvait pas faire grand‐chose. Il aime avoir plus de temps. Il aime créer plus de hauteur. Toutes ces choses auxquelles le gazon ne se prête pas. Et c’était tout simple­ment une perfor­mance de haut vol de la part de Djokovic : des retours de deuxième service fulgu­rants, une excel­lente distri­bu­tion de la balle. Il s’est lancé dans ces échanges où la balle reve­nait sans cesse, puis il a commencé à déco­cher des coups depuis les coings avec une puis­sance que je ne lui avais pas vue depuis longtemps.J’ai été épous­touflé par la qualité avec laquelle il frap­pait la balle. Novak a été phéno­ménal du début à la fin, comme à son habi­tude dans ce tournoi. »