Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, Andy Roddick a évalué les chances de sacre de Novak Djokovic à Wimbledon, où il visera un 25e titre du Grand Chelem.

« Je pense que c’est la dernière grande chance de Novak de remporter un tournoi majeur. Je ne sais pas quand cela prendra fin, mais je pense que c’est sur gazon qu’il a le plus de chances. Son jeu actuel, pas celui d’il y a cinq ans, mais tel qu’il est aujourd’hui, est le plus adapté au gazon, et il sait comment en tirer parti. Il va passer les deux premiers tours. Michelsen sert bien, mais Novak va prendre l’avan­tage dans ses jeux de service. Contre De Minaur, il va pouvoir distri­buer le jeu et frapper sur tout le court. Draper, il sait retourner le service du gaucher, ça ne va pas le déranger. Et en fait, je vais même aller plus loin. Je vois Novak en finale. Je vois Novak en finale de Wimbledon. J’ai dit ce que j’avais à dire. »