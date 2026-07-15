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Andy Roddick sur Jannik Sinner : « J’ai passé beau­coup de temps à ses côtés en coulisses ces deux dernières semaines. Et il y a une chose qui ressort »

Par
Thomas S
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Revenant sur le sacre de Jannik Sinner à Wimbledon dans la dernière émis­sion de son podcast, « Served », Andy Roddick a encensé l’Italien pour son atti­tude et sa person­na­lité hors du court. Ce qui n’est pas sans rappeler un certain Rafael Nadal. 

« Il est d’une humi­lité sans pareille. Ces deux dernières semaines, j’ai passé plus de temps à ses côtés en coulisses que jamais aupa­ra­vant. C’est toujours un vrai gent­leman : il entre, regarde tout le monde dans les yeux, dit bonjour… Après les inter­views, il remercie non seule­ment les anima­teurs, mais aussi toute l’équipe présente. Il dit à tous ceux qui travaillent en coulisses qu’ils font un excellent travail. ‘Merci à tous, à bientôt’. Il est tout simple­ment très attentif et poli. J’ai beau­coup de respect pour lui ! »

Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 12:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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