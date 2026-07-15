Revenant sur le sacre de Jannik Sinner à Wimbledon dans la dernière émis­sion de son podcast, « Served », Andy Roddick a encensé l’Italien pour son atti­tude et sa person­na­lité hors du court. Ce qui n’est pas sans rappeler un certain Rafael Nadal.

« Il est d’une humi­lité sans pareille. Ces deux dernières semaines, j’ai passé plus de temps à ses côtés en coulisses que jamais aupa­ra­vant. C’est toujours un vrai gent­leman : il entre, regarde tout le monde dans les yeux, dit bonjour… Après les inter­views, il remercie non seule­ment les anima­teurs, mais aussi toute l’équipe présente. Il dit à tous ceux qui travaillent en coulisses qu’ils font un excellent travail. ‘Merci à tous, à bientôt’. Il est tout simple­ment très attentif et poli. J’ai beau­coup de respect pour lui ! »