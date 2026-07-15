Revenant sur le sacre de Jannik Sinner à Wimbledon dans la dernière émission de son podcast, « Served », Andy Roddick a encensé l’Italien pour son attitude et sa personnalité hors du court. Ce qui n’est pas sans rappeler un certain Rafael Nadal.
« Il est d’une humilité sans pareille. Ces deux dernières semaines, j’ai passé plus de temps à ses côtés en coulisses que jamais auparavant. C’est toujours un vrai gentleman : il entre, regarde tout le monde dans les yeux, dit bonjour… Après les interviews, il remercie non seulement les animateurs, mais aussi toute l’équipe présente. Il dit à tous ceux qui travaillent en coulisses qu’ils font un excellent travail. ‘Merci à tous, à bientôt’. Il est tout simplement très attentif et poli. J’ai beaucoup de respect pour lui ! »
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 12:44