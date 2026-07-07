Qualifié pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem après sa magnifique victoire en cinq sets contre Grigor Dimitrov à Wimbledon, Arthur Fery est incontestablement la surprise et la sensation de cette édition 2026 du tournoi londonien.
Et à la décharge d’Andy Roddick, qui a tenu à faire son mea‐culpa lors du dernier épisode de son podcast, pas grand monde n’aurait misé sur le jeune britannique de 23 ans, né en France.
« Je vais assumer mes responsabilités. J’ai complètement sous‐estimé ce joueur. Il est coriace ! Bon sang, il était en grande forme aujourd’hui. Il smashait et accélérait sur certains deuxièmes services ; il jouait en défense. J’ai été impressionné. Deux tie‐breaks consécutifs au cinquième set. Il a battu Bergs, qui était en forme, et il bat Dimitrov. »
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 15:15