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Andy Roddick sur la surprise des quarts de finale : « Je vais assumer mes respon­sa­bi­lités. J’ai complè­te­ment sous‐estimé ce joueur »

Par
Thomas S
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Qualifié pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem après sa magni­fique victoire en cinq sets contre Grigor Dimitrov à Wimbledon, Arthur Fery est incon­tes­ta­ble­ment la surprise et la sensa­tion de cette édition 2026 du tournoi londonien. 

Et à la décharge d’Andy Roddick, qui a tenu à faire son mea‐culpa lors du dernier épisode de son podcast, pas grand monde n’au­rait misé sur le jeune britan­nique de 23 ans, né en France. 

« Je vais assumer mes respon­sa­bi­lités. J’ai complè­te­ment sous‐estimé ce joueur. Il est coriace ! Bon sang, il était en grande forme aujourd’hui. Il smashait et accé­lé­rait sur certains deuxièmes services ; il jouait en défense. J’ai été impres­sionné. Deux tie‐breaks consé­cu­tifs au cinquième set. Il a battu Bergs, qui était en forme, et il bat Dimitrov. »

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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