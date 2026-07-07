Qualifié pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem après sa magni­fique victoire en cinq sets contre Grigor Dimitrov à Wimbledon, Arthur Fery est incon­tes­ta­ble­ment la surprise et la sensa­tion de cette édition 2026 du tournoi londonien.

Et à la décharge d’Andy Roddick, qui a tenu à faire son mea‐culpa lors du dernier épisode de son podcast, pas grand monde n’au­rait misé sur le jeune britan­nique de 23 ans, né en France.

« Je vais assumer mes respon­sa­bi­lités. J’ai complè­te­ment sous‐estimé ce joueur. Il est coriace ! Bon sang, il était en grande forme aujourd’hui. Il smashait et accé­lé­rait sur certains deuxièmes services ; il jouait en défense. J’ai été impres­sionné. Deux tie‐breaks consé­cu­tifs au cinquième set. Il a battu Bergs, qui était en forme, et il bat Dimitrov. »