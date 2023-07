Alors que son fils était mené deux sets à un contre Alejandro Davidovich Fokina au troi­sième tour de Wimbledon samedi, Aneke Rune a pris une déci­sion payante puisque Holger s’est fina­le­ment imposé au super tie‐break.

« Il nous cher­chait beau­coup. Il regar­dait tout le temps vers le haut et, vous savez, ce n’est pas nous qui jouons le match. Il est naturel de cher­cher de l’aide quand les choses sont diffi­ciles, mais le problème, c’est que personne ne peut l’aider. Son entraî­neur et moi en avons parlé et avons pensé qu’il cher­chait trop d’aide. Les respon­sables de la condi­tion physique et de l’ana­lyse sont restés parce qu’il ne leur demande pas trop de solu­tions. Nous sommes une équipe et nous faisons tout ce qu’il faut pour qu’il gagne. Il avait besoin de se recen­trer et de jouer le jeu. Quand je suis parti, j’ai vu qu’il avait gagné le set, mais je me suis dit : ‘Vous savez quoi, je pense que je vais rester en dehors’. Je marchais dans la rue en fumant des ciga­rettes. Je deve­nais super­sti­tieuse parce qu’à chaque fois que j’al­lu­mais une ciga­rette, il gagnait un jeu ! J’avais la bouche telle­ment sèche ! », a expliqué la maman du Danois au Daily Mail.