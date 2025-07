Le président de la fédé­ra­tion italienne de tennis était logi­que­ment très ému après la victoire de Jannik Sinner à Wimbledon. Et selon lui, le numéro 1 mondial a tout pour décro­cher le fameux Grand Chelem calendaire.

« Je pense qu’il a tout le temps et l’op­por­tu­nité de tenter de remporter un Grand Chelem calen­daire dans les prochaines années. Avoir le meilleur joueur du monde a changé l’his­toire de notre tennis, et je crois même du sport, dans notre pays. Jannik est un homme extra­or­di­naire, l’un des plus intel­li­gents que j’aie jamais rencon­trés. C’est un homme formi­dable. Si moi, qui ai vécu plusieurs décen­nies dans le tennis italien, j’avais pu imaginer le futur cham­pion italien, je l’au­rais imaginé comme lui, aussi bien sur le court – pour sa soli­dité, sa régu­la­rité, sa constance et sa concen­tra­tion sur les points impor­tants – qu’en dehors. Si les nouvelles géné­ra­tions italiennes se tournent vers Jannik Sinner, l’avenir ne peut qu’être radieux. »