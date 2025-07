Perdre une finale d’un tournoi aussi pres­ti­gieux que Wimbledon devant le monde entier 6–0, 6–0 est un évène­ment qui peut briser défi­ni­ti­ve­ment une carrière.

Déjà très classe sur le court lors de sa prise de parole après ce cata­clysme, Amanda a commencé à réaliser le chemin pour se remettre de cet acci­dent pour en faire une force pour l’avenir.

