Finaliste malheureuse de Wimbledon en 2025, où elle avait subi un cruel double « bagel » en finale, Amanda Anisimova est de retour sur le gazon londonien avec de grandes ambitions.
Après une entrée en lice maîtrisée, l’Américaine a dû puiser dans ses ressources au deuxième tour pour venir à bout de son compatriote et ancienne championne en Grand Chelem, Sofia Kenin, au terme d’un super tie‐break très disputé.
Après sa victoire, Anisimova s’est confiée en conférence de presse sur son quotidien lorsqu’elle voyage sur le circuit. Elle a notamment expliqué apprécier la vie londonienne, qui lui permet de déconnecter du tennis entre les matchs.
Installée à Miami le reste de l’année, l’Américaine a même glissé avec humour qu’elle profitait de son séjour à Londres pour échapper à sa voiture, qu’elle ne regrette pas vraiment pendant la quinzaine britannique.
« J’adore le métro ; je l’ai pris dès le jour de mon arrivée, même si c’était simplement parce que je n’avais pas envie de rentrer à pied et que je n’ai fait qu’une seule station. Je trouve ça sympa, car à Miami je passe mon temps au volant, ce que je n’apprécie pas vraiment. Lorsque je suis dans des villes où je peux me déplacer en train, j’apprécie vraiment l’expérience. C’est un bon moyen de déconnecter. En général, cela signifie que je pars explorer un endroit ou faire quelque chose pendant mon temps libre ; tout s’est donc très bien passé jusqu’ici. J’ai pu pas mal me détendre, et Wimbledon est l’un des tournois les plus décontractés du circuit, ce que j’apprécie énormément » a déclaré la numéro 6 mondiale.
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 10:21