Devenue la deuxième joueuse de l’ère Open à subir une défaite 6–0, 6–0 en finale d’un Grand Chelem, Amanda Anisimova (12e mondiale) a raconté, en confé­rence de presse, les pensées qui l’ont traversée dans les vestiaires de Wimbledon après sa lourde défaite face à Iga Swiatek.

« Quand je suis rentrée aux vestiaires, j’ai changé d’état d’es­prit et je me suis dit : ‘Tu sais quoi, c’est proba­ble­ment qui va te rendre plus forte à la fin… Il ne faut pas que tu te rabaisses. Tu dois juste essayer de te concen­trer sur la façon dont tu peux ressortir plus forte de cette épreuve.’ Je pense sincè­re­ment que c’est un tour­nant dans ma carrière. C’est à toi de choisir la direc­tion que tu veux prendre. Je vais choisir de travailler pour atteindre mes objec­tifs, d’es­sayer de m’amé­liorer et, avec un peu de chance, de me retrouver dans des situa­tions et des oppor­tu­nités simi­laires à celles d’au­jourd’hui (samedi). Je pense que ça m’ai­dera à atteindre mes objectifs. »