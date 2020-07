Paul Annacone a tenté de « départager » Pete Sampras et Roger Federer lors d’un entretien accordé au site de l’ATP. Il est plutôt bien placé puisqu’il a coach les deux joueurs.

Pour lui, la vraie différence existe surtout au niveau du service : « Quand on parle de Pete sur gazon, on parle de son service. Pour moi, il est probablement le meilleur dans ce domaine surtout pour engager le point, et monter au filet derrière sa première balle. Roger a aussi un service efficace, mais c’est différent. La force de Roger reste sa capacité sur cette surface si particulière à prendre la balle plus tôt que n’importe qui. Pete lui basait ses succès avec comme colonne vertébrale son pourcentage de réussite au service. Quoi qu’il en soit, quand ils se sont affrontés, ils étaient les deux meilleurs joueurs sur gazon de leur époque d’autant que l’on jouait un tennis beaucoup plus offensif qu’aujourd’hui »