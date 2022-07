Dans l’édi­tion de ce samedi, le journal l’Equipe est allé à la rencontre du papa de Tsitsipas qui reste un vrai person­nage du tour. Accusé de tous les maux, de coacher son fils, de l’ap­peler quand il est dans les vestiaires, etc etc…Apostolos répond à toutes les ques­tions avec son ton et beau­coup de fraîcheur.

Comme d’ha­bi­tude certains propos vont étonner les fans mais aussi les obser­va­teurs. Nous vous avons sélec­tionné un petit extrait qui risque de faire parler dans les chau­mières comme l’on dit.

« Je pense que les gens comprennent et qu’il voient que Stefanos est un bon gars. Et je ne dis pas ça parce c’est mon fils. C’est une très bonne personne. Si juste. Parfois il est même trop humble. Il ne devrait pas l’être autant. Même si on l’a éduqué à l’être. Je lui disais toujours que la personne la plus impor­tante était le profes­seur, celui qui donne la direc­tion aux jeunes gens. Quand on comprend ça, on est prêt à explorer ce qu’on a en nous »