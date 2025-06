Quelques jours après son embrouille au filet avec Corentin Moutet suite à leur affron­te­ment à Stuttgart où il avait traité le Français de « petit cochon », Fabio Fognini a réci­divé ce vendredi, mais de manière beau­coup plus amicale.

Au moment de croiser Novak Djokovic sur les courts d’en­traî­ne­ment de Wimbledon, l’Italien a lancé les mêmes termes au joueur serbe. Le tout dans la joie et la bonne humeur.

To be a fly on the wall… 😊#Wimbledon | @carlosalcaraz | @DjokerNole | @fabiofogna pic.twitter.com/UlV4oqu32M