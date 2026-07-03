Grigor Dimitrov revient de très loin. Il y a un an, le Bulgare était contraint à l’abandon face à Jannik Sinner alors qu’il livrait sans doute l’un des meilleurs matchs de sa carrière et menait deux sets à zéro.
Depuis son retour, l’ancien n°3 mondial n’était jamais vraiment parvenu à retrouver son meilleur niveau. Mais depuis le début de Wimbledon, quelque chose semble avoir changé. Sur le gazon londonien, Dimitrov paraît revivre et retrouve enfin ce tennis élégant qui a fait rêver toute une génération de passionnés.
Après une entrée en matière maîtrisée, il retrouvait au deuxième tour le jeune et puissant Jakub Menšík, tête de série du tournoi. Un défi que le Bulgare a relevé avec brio, livrant l’une de ses meilleures prestations de ces derniers mois pour s’imposer avec autorité.
À l’issue de la rencontre, comme l’ont rapporté nos confrères d’ESPN Tennis, Dimitrov a tenu à remercier chaleureusement son équipe, avec une mention particulière pour sa dernière recrue, David Nalbandian. Selon lui, l’Argentin lui a déjà apporté énormément, tant sur le plan technique que mental.
« Il a réussi à raviver en moi certaines choses qui étaient un peu éteintes. Il a su me guider dans la bonne direction avec autorité, mais en même temps avec beaucoup d’humilité. La manière dont il transmet l’information, d’une certaine façon, réveille certaines choses en moi ».
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 08:47