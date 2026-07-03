Grigor Dimitrov revient de très loin. Il y a un an, le Bulgare était contraint à l’abandon face à Jannik Sinner alors qu’il livrait sans doute l’un des meilleurs matchs de sa carrière et menait deux sets à zéro.

Depuis son retour, l’an­cien n°3 mondial n’était jamais vrai­ment parvenu à retrouver son meilleur niveau. Mais depuis le début de Wimbledon, quelque chose semble avoir changé. Sur le gazon londo­nien, Dimitrov paraît revivre et retrouve enfin ce tennis élégant qui a fait rêver toute une géné­ra­tion de passionnés.

Après une entrée en matière maîtrisée, il retrou­vait au deuxième tour le jeune et puis­sant Jakub Menšík, tête de série du tournoi. Un défi que le Bulgare a relevé avec brio, livrant l’une de ses meilleures pres­ta­tions de ces derniers mois pour s’im­poser avec autorité.

À l’issue de la rencontre, comme l’ont rapporté nos confrères d’ESPN Tennis, Dimitrov a tenu à remer­cier chaleu­reu­se­ment son équipe, avec une mention parti­cu­lière pour sa dernière recrue, David Nalbandian. Selon lui, l’Argentin lui a déjà apporté énor­mé­ment, tant sur le plan tech­nique que mental.

Grigor Dimitrov sobre su vínculo con David Nalbandian



« Logró reavivar en mí algunas cosas que estaban un poco apagadas. Supo guiarme en la direc­ción correcta con auto­ridad, pero a la vez con mucha humildad. La forma en que trans­mite la infor­ma­ción, de alguna manera, despierta… pic.twitter.com/I3hnJPVE9Z — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) July 2, 2026

« Il a réussi à raviver en moi certaines choses qui étaient un peu éteintes. Il a su me guider dans la bonne direc­tion avec auto­rité, mais en même temps avec beau­coup d’hu­mi­lité. La manière dont il transmet l’in­for­ma­tion, d’une certaine façon, réveille certaines choses en moi ».