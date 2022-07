Si Novak Djokovic a bel et bien remporté un septième titre sur le gazon de Wimbledon, il va néan­moins perdre ses 2000 points acquis en 2021 et surtout pas moins de quatre places au clas­se­ment ATP ce lundi.

En effet, après le retrait des points prononcés par l’ATP et la WTA avant le tournoi en réponse à l’ex­clu­sion des joueurs russes et biélo­russes, cette édition 2022 de Wimbledon laisse un sacré goût d’ina­chevé dans la bouche d’au­tant que c’est une joueuse née et élevée en Russie qui a soulevé le trophée chez les dames… Douce ironie du sort.

Même son de coche pour Nick Kyrgios qui va passer de la 40e place mondiale à la 45e.