Les mots pèsent parfois peu face aux images.

Pas besoin en effet de long discours pour décrire ce point tota­le­ment surréa­liste entre Félix Auger‐Aliassime et Alejandro Davidovich Fokina, opposés ce dimanche en huitièmes de finale de Wimbledon.

Installez‐vous bien confor­ta­ble­ment et régalez‐vous.

Absolute grass court cinema ! 🎦



This ridi­cu­lous point between Alejandro Davidovich Fokina & Felix Auger‐Aliassime is the Play of the Day presented by @Barclays pic.twitter.com/XA9dYvz7XQ — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026

Battu sur ce point mais vain­queur du match en cinq sets, le Canadien aura l’hon­neur de défier Novak Djokovic pour une place dans le dernier carré.