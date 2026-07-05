Les mots pèsent parfois peu face aux images.
Pas besoin en effet de long discours pour décrire ce point totalement surréaliste entre Félix Auger‐Aliassime et Alejandro Davidovich Fokina, opposés ce dimanche en huitièmes de finale de Wimbledon.
Installez‐vous bien confortablement et régalez‐vous.
Absolute grass court cinema ! 🎦— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026
This ridiculous point between Alejandro Davidovich Fokina & Felix Auger‐Aliassime is the Play of the Day presented by @Barclays pic.twitter.com/XA9dYvz7XQ
Battu sur ce point mais vainqueur du match en cinq sets, le Canadien aura l’honneur de défier Novak Djokovic pour une place dans le dernier carré.
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 21:35