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Arrêtez‐tout ! Auger‐Aliassime et Davidovich Fokina vous offrent le point de l’année

Par
Thomas S
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Les mots pèsent parfois peu face aux images.

Pas besoin en effet de long discours pour décrire ce point tota­le­ment surréa­liste entre Félix Auger‐Aliassime et Alejandro Davidovich Fokina, opposés ce dimanche en huitièmes de finale de Wimbledon. 

Installez‐vous bien confor­ta­ble­ment et régalez‐vous. 

Battu sur ce point mais vain­queur du match en cinq sets, le Canadien aura l’hon­neur de défier Novak Djokovic pour une place dans le dernier carré. 

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 21:35

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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