Arthur Cazaux s’est vrai­ment fait peur ce lundi à l’oc­ca­sion de son premier tour à Wimbledon.

En plus d’avoir failli perdre face au Belge Zizou Bergs alors qu’il menait deux manches à zéro (victoire 10–8 au super tie‐break du 5e set), le Montpelliérain a égale­ment manqué la victoire de l’Équipe de France de foot­ball face à la Belgique à l’Euro. Mais fina­le­ment, tout est bien qui finit bien.

« J’ai su le score à la fin. C’est un Anglais qui m’a dit : »En plus vous avez gagné 1–0, but contre son camp. » Donc j’étais refait (sourire). Indirectement, j’y pensais un peu pendant le match. Je me disais : »Putain, je suis en train de jouer 4h30, je suis en train de louper le match contre la Belgique, ça fait chier, mais au moins essaie de terminer avec une victoire. » Mais c’était une bonne expé­rience, je n’avais jamais joué aussi long­temps. Je suis content d’avoir tenu physi­que­ment et menta­le­ment », a déclaré Arthur Cazaux à nos confrères de L’Équipe.