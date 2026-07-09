Déjà tombeur en trois sets de Flavio Cobolli au premier tour de l’Open d’Australie en janvier dernier, Arthur Féry a battu l’actuel 10e joueur mondial sur un score quasi identique en quarts de finale de Wimbledon (6−4, 7–6[4], 6–0).
En conférence de presse, l’invité britannique de 23 ans, 114e mondial avant le début du tournoi (!), a expliqué qu’il avait abordé ce match avec une certaine confiance.
« Si c’est moins une surprise pour moi que pour le reste du circuit ? Pour le match d’aujourd’hui (mercredi), peut‐être. J’étais nerveux parce que je sentais vraiment que, même si c’était mon premier quart de finale en Grand Chelem, j’avais les moyens de battre mon adversaire du jour. Après, de manière plus globale, non, ce n’est pas vraiment une surprise. »
A noter qu’Arthur Féry grimpera au 36e rang mondial lundi prochain. Et plus en cas de nouvel exploit contre Alexander Zverev en demi‐finales vendredi.
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 09:13