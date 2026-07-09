Déjà tombeur en trois sets de Flavio Cobolli au premier tour de l’Open d’Australie en janvier dernier, Arthur Féry a battu l’ac­tuel 10e joueur mondial sur un score quasi iden­tique en quarts de finale de Wimbledon (6−4, 7–6[4], 6–0).

En confé­rence de presse, l’in­vité britan­nique de 23 ans, 114e mondial avant le début du tournoi (!), a expliqué qu’il avait abordé ce match avec une certaine confiance.

« Si c’est moins une surprise pour moi que pour le reste du circuit ? Pour le match d’au­jourd’hui (mercredi), peut‐être. J’étais nerveux parce que je sentais vrai­ment que, même si c’était mon premier quart de finale en Grand Chelem, j’avais les moyens de battre mon adver­saire du jour. Après, de manière plus globale, non, ce n’est pas vrai­ment une surprise. »

A noter qu’Arthur Féry grim­pera au 36e rang mondial lundi prochain. Et plus en cas de nouvel exploit contre Alexander Zverev en demi‐finales vendredi.