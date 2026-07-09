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Arthur Féry, après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales : « Ce n’est pas vrai­ment une surprise »

Par
Baptiste Mulatier
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Déjà tombeur en trois sets de Flavio Cobolli au premier tour de l’Open d’Australie en janvier dernier, Arthur Féry a battu l’ac­tuel 10e joueur mondial sur un score quasi iden­tique en quarts de finale de Wimbledon (6−4, 7–6[4], 6–0).

En confé­rence de presse, l’in­vité britan­nique de 23 ans, 114e mondial avant le début du tournoi (!), a expliqué qu’il avait abordé ce match avec une certaine confiance. 

« Si c’est moins une surprise pour moi que pour le reste du circuit ? Pour le match d’au­jourd’hui (mercredi), peut‐être. J’étais nerveux parce que je sentais vrai­ment que, même si c’était mon premier quart de finale en Grand Chelem, j’avais les moyens de battre mon adver­saire du jour. Après, de manière plus globale, non, ce n’est pas vrai­ment une surprise. »

A noter qu’Arthur Féry grim­pera au 36e rang mondial lundi prochain. Et plus en cas de nouvel exploit contre Alexander Zverev en demi‐finales vendredi. 

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 09:13

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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