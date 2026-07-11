114e joueur mondial avant le début du tournoi et invité par l’or­ga­ni­sa­tion, Arthur Féry a réalisé un parcours impres­sion­nant jusqu’aux demi‐finales de Wimbledon, où il a fina­le­ment été stoppé par Alexander Zverev (7–6[0], 6–2, 6–4).

Le Britannique de 23 ans, né en France, va gagner 78 places au clas­se­ment et s’ins­taller au 36e rang mondial lundi.

« Ça va changer des choses, c’est sûr. Je vais pouvoir jouer sur le circuit prin­cipal pendant au moins un an à temps plein. Ça va être inté­res­sant de voir comment je vais gérer cette nouvelle donne, avec des attentes nouvelles, de ma part, du public, de tout le monde. J’ai hâte de la suite. Je suis conscient du défi à relever et c’est le premier pas », a réagi Arthur Féry en confé­rence de presse.