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Arthur Féry sur son immense bond au clas­se­ment : « Ça va changer des choses, c’est sûr »

Par
Baptiste Mulatier
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114e joueur mondial avant le début du tournoi et invité par l’or­ga­ni­sa­tion, Arthur Féry a réalisé un parcours impres­sion­nant jusqu’aux demi‐finales de Wimbledon, où il a fina­le­ment été stoppé par Alexander Zverev (7–6[0], 6–2, 6–4).

Le Britannique de 23 ans, né en France, va gagner 78 places au clas­se­ment et s’ins­taller au 36e rang mondial lundi. 

« Ça va changer des choses, c’est sûr. Je vais pouvoir jouer sur le circuit prin­cipal pendant au moins un an à temps plein. Ça va être inté­res­sant de voir comment je vais gérer cette nouvelle donne, avec des attentes nouvelles, de ma part, du public, de tout le monde. J’ai hâte de la suite. Je suis conscient du défi à relever et c’est le premier pas », a réagi Arthur Féry en confé­rence de presse. 

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 14:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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