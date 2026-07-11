Véritable surprise et sensa­tion de cette édition 2026 de Wimbledon, Arthur Fery, sèche­ment battu par Alexander Zverev en demi‐finales, était parfai­te­ment lucide lors de son passage en confé­rence de presse.

« C’était clai­re­ment un niveau supé­rieur. On sait de quoi il est capable. Il frap­pait très bien son coup droit. Il y allait vrai­ment à fond. J’avais l’impression qu’il frap­pait vrai­ment fort. Ses fautes ne semblaient pas l’affecter. Peut‐être que ça aurait été un peu diffé­rent si j’avais mis plus de pres­sion sur lui dans les moments vrai­ment impor­tants. Peut‐être qu’il aurait commis quelques fautes de plus sur son coup droit. Mais il a vrai­ment bien joué de ce côté‐là. »