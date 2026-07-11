Véritable surprise et sensation de cette édition 2026 de Wimbledon, Arthur Fery, sèchement battu par Alexander Zverev en demi‐finales, était parfaitement lucide lors de son passage en conférence de presse.
« C’était clairement un niveau supérieur. On sait de quoi il est capable. Il frappait très bien son coup droit. Il y allait vraiment à fond. J’avais l’impression qu’il frappait vraiment fort. Ses fautes ne semblaient pas l’affecter. Peut‐être que ça aurait été un peu différent si j’avais mis plus de pression sur lui dans les moments vraiment importants. Peut‐être qu’il aurait commis quelques fautes de plus sur son coup droit. Mais il a vraiment bien joué de ce côté‐là. »
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 09:39