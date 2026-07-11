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Arthur Fery, surclassé par Alexander Zverev en demi‐finale : « C’était clai­re­ment un niveau supérieur »

Par
Thomas S
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Véritable surprise et sensa­tion de cette édition 2026 de Wimbledon, Arthur Fery, sèche­ment battu par Alexander Zverev en demi‐finales, était parfai­te­ment lucide lors de son passage en confé­rence de presse. 

« C’était clai­re­ment un niveau supé­rieur. On sait de quoi il est capable. Il frap­pait très bien son coup droit. Il y allait vrai­ment à fond. J’avais l’impression qu’il frap­pait vrai­ment fort. Ses fautes ne semblaient pas l’affecter. Peut‐être que ça aurait été un peu diffé­rent si j’avais mis plus de pres­sion sur lui dans les moments vrai­ment impor­tants. Peut‐être qu’il aurait commis quelques fautes de plus sur son coup droit. Mais il a vrai­ment bien joué de ce côté‐là. »

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 09:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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