« Pourquoi ne pas se retrouver en demies ? », aurait lâché Giovanni Mpetshi Perricard à un jour­na­liste de BeIN Sports qui a rapporté cette phrase à Arthur Fils, son compa­triote et ami égale­ment qualifié pour les huitièmes de finale de Wimbledon.

« Dis‐lui déjà de se concen­trer sur son huitième. Moi, je me concentre sur mon huitième, et après on verra. Ce serait cool… Mais dis lui de se concen­trer putain ! Je ne sais pas ce qu’il raconte (rires) », a répondu Fils avec un grand sourire.

Mpetshi Perricard affron­tera Lorenzo Musetti lundi tandis que Fils défiera Alex de Minaur. La route jusqu’au dernier carré est encore longue pour les deux pépites fran­çaises, déjà auteurs d’un magni­fique parcours sur le gazon londonien.