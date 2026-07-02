Sur le Centre Court au deuxième tour de Wimbledon, Arthur Fils a été battu en quatre sets par le fina­liste de l’édi­tion 2021, Matteo Berrettini (6−4, 7–5, 3–6, 6–3).

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite, le numéro 1 fran­çais a, comme à son habi­tude, livré une analyse honnête et lucide de sa performance.

« Il y a des jours où vous vous sentez un peu plus lent, vous ne sentez pas aussi bien la balle que les jours d’avant mais quand vous êtes bon, vous devez être capable de gagner ce type de match. Bravo à Matteo (Berrettini), c’est un grand cham­pion et c’est aussi à cause de lui que je n’ai pas bien joué. J’ai eu quelques occa­sions. Ce n’est jamais facile de revenir après une période sans jouer, il faut retrouver le rythme et il y a peut‐être certaines occa­sions que je n’au­rais pas manquées il y a quelque temps. Aujourd’hui (jeudi), je n’ai pas été capable de les saisir. J’ai besoin de jouer plus de matches. »