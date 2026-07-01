De retour d’une nouvelle bles­sure, Arthur Fils s’est imposé avec auto­rité contre Raphaël Collignon (43e mondial) au premier tour de Wimbledon (7−5, 6–1, 6–3).

S’il n’avait pas joué depuis plus d’un mois et demi, le numéro 1 fran­çais nourrit comme toujours de grandes ambi­tions. Et selon lui, ce n’est pas le cas tout le temps à Londres. Extrait de sa confé­rence de presse d’après‐match, relayée par L’Equipe :

Il commence à y avoir quelques surprises. Le tournoi a déjà perdu Ben Shelton. Est‐ce que ça change l’am­biance dans les vestiaires ?

« Je ne sais pas. Je regarde tous les mecs, il y en a tu as l’im­pres­sion qu’ils pensent qu’ils vont gagner. Ça c’est top. Mais il y en a qui sont venus juste pour… Juste pour venir. Je ne sais pas si ça a vrai­ment changé. »