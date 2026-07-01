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Arthur Fils encore très cash : « Il y a des mecs, tu as l’im­pres­sion qu’ils pensent qu’ils vont gagner. Et il y en a d’autres qui sont venus juste pour… Juste pour venir »

Par
Baptiste Mulatier
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De retour d’une nouvelle bles­sure, Arthur Fils s’est imposé avec auto­rité contre Raphaël Collignon (43e mondial) au premier tour de Wimbledon (7−5, 6–1, 6–3).

S’il n’avait pas joué depuis plus d’un mois et demi, le numéro 1 fran­çais nourrit comme toujours de grandes ambi­tions. Et selon lui, ce n’est pas le cas tout le temps à Londres. Extrait de sa confé­rence de presse d’après‐match, relayée par L’Equipe :

Il commence à y avoir quelques surprises. Le tournoi a déjà perdu Ben Shelton. Est‐ce que ça change l’am­biance dans les vestiaires ?
« Je ne sais pas. Je regarde tous les mecs, il y en a tu as l’im­pres­sion qu’ils pensent qu’ils vont gagner. Ça c’est top. Mais il y en a qui sont venus juste pour… Juste pour venir. Je ne sais pas si ça a vrai­ment changé. »

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 16:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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