De retour d’une nouvelle blessure, Arthur Fils s’est imposé avec autorité contre Raphaël Collignon (43e mondial) au premier tour de Wimbledon (7−5, 6–1, 6–3).
S’il n’avait pas joué depuis plus d’un mois et demi, le numéro 1 français nourrit comme toujours de grandes ambitions. Et selon lui, ce n’est pas le cas tout le temps à Londres. Extrait de sa conférence de presse d’après‐match, relayée par L’Equipe :
Il commence à y avoir quelques surprises. Le tournoi a déjà perdu Ben Shelton. Est‐ce que ça change l’ambiance dans les vestiaires ?
« Je ne sais pas. Je regarde tous les mecs, il y en a tu as l’impression qu’ils pensent qu’ils vont gagner. Ça c’est top. Mais il y en a qui sont venus juste pour… Juste pour venir. Je ne sais pas si ça a vraiment changé. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 16:45