Forfait pour les deux tournois sur gazon avant Wimbledon (s‑Hertogenbosch et Halle), après avoir abandonné à Rome et manqué Roland‐Garros, Arthur Fils suscitait de plus en plus d’inquiétudes ces dernières semaines. D’autant que le numéro 1 français était resté très discret sur son état de santé.
Alors qu’il était impressionnant depuis son retour en février de sa grave blessure au dos, il avait encore été coupé dans son élan. Et si une douleur à la hanche avait été évoquée, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’avait jamais été communiqué.
Lors de son passage en conférence de presse à Wimbledon, où il va rejouer pour la première fois depuis le 9 mai dernier, le 23e joueur mondial a entretenu le mystère.
« Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire ce que c’était. Mais où j’en suis, je suis très bien, tout va bien. Le corps va bien, je suis à 100 %. Je bougeais bien sur le terrain aujourd’hui (à l’entraînement, face à Casper Ruud). Je glissais bien à droite, à gauche. Tout va bien. Je ne suis pas à l’aveugle, je sais ce que c’était, mais tout va bien maintenant. Tous les voyants sont au vert. C’est positif, c’est derrière moi. Si c’était la hanche, le dos, les deux ou un mélange ? Un mélange de tout ! Et pourquoi je ne veux pas dire ce que c’était ? Parce que je préfère le garder pour moi. Parce qu’après, sinon, ça parle, c’est relou. On me pose toujours des questions. Je préfère garder pour moi. Une blessure, que ce soit au pied, au genou, au dos, à la hanche ou au bras, je préfère tout garder pour moi », a déclaré Arthur Fils dans des propos relayés par L’Equipe.
A noter que le Tricolore a hérité d’un tirage très compliqué pour son premier Grand Chelem depuis Roland‐Garros 2025.
Publié le samedi 27 juin 2026 à 18:02