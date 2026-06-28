Forfait pour les deux tour­nois sur gazon avant Wimbledon (s‑Hertogenbosch et Halle), après avoir aban­donné à Rome et manqué Roland‐Garros, Arthur Fils susci­tait de plus en plus d’in­quié­tudes ces dernières semaines. D’autant que le numéro 1 fran­çais était resté très discret sur son état de santé.

Alors qu’il était impres­sion­nant depuis son retour en février de sa grave bles­sure au dos, il avait encore été coupé dans son élan. Et si une douleur à la hanche avait été évoquée, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’avait jamais été communiqué.

Lors de son passage en confé­rence de presse à Wimbledon, où il va rejouer pour la première fois depuis le 9 mai dernier, le 23e joueur mondial a entre­tenu le mystère sur sa bles­sure et expliqué comment il avait géré la décep­tion de ne pas pouvoir jouer à Paris.

« Ce n’était pas compliqué d’éva­cuer frus­tra­tion. Bien sûr, je jouais bien à ce moment‐là. J’avais de grosses attentes. Après, ce sont des choses qui arrivent. Comme je l’ai déjà dit aupa­ra­vant, je vais en avoir 10 ou 15 à jouer. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Ce n’est pas grave. C’est sûr que c’est dommage. C’était peut‐être une bonne occa­sion. Mais j’en aurai d’autres », a affirmé Arthur Fils dans des propos relayés par L’Equipe.