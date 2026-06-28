Forfait pour les deux tournois sur gazon avant Wimbledon (s‑Hertogenbosch et Halle), après avoir abandonné à Rome et manqué Roland‐Garros, Arthur Fils suscitait de plus en plus d’inquiétudes ces dernières semaines. D’autant que le numéro 1 français était resté très discret sur son état de santé.
Alors qu’il était impressionnant depuis son retour en février de sa grave blessure au dos, il avait encore été coupé dans son élan. Et si une douleur à la hanche avait été évoquée, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’avait jamais été communiqué.
Lors de son passage en conférence de presse à Wimbledon, où il va rejouer pour la première fois depuis le 9 mai dernier, le 23e joueur mondial a entretenu le mystère sur sa blessure et expliqué comment il avait géré la déception de ne pas pouvoir jouer à Paris.
« Ce n’était pas compliqué d’évacuer frustration. Bien sûr, je jouais bien à ce moment‐là. J’avais de grosses attentes. Après, ce sont des choses qui arrivent. Comme je l’ai déjà dit auparavant, je vais en avoir 10 ou 15 à jouer. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Ce n’est pas grave. C’est sûr que c’est dommage. C’était peut‐être une bonne occasion. Mais j’en aurai d’autres », a affirmé Arthur Fils dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 17:08