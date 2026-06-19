Il arrive dans notre vie qu’au sujet de certaines relations des interlocuteurs pensent que le silence est une réponse.
Or le silence est ambigu et surtout il n’est pas rassurant, il impose le flou et l’inquiétude.
C’est exactement ce que l’on est entrain de vivre avec Arthur Fils.
🎾 Wimbledon, saison gazon, Zverev : Sans Filet répond à vos questions (Tennis) https://t.co/QUhmy60UPE— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) June 19, 2026
C’est comme un « bis » de Roland Garros où à la dernière seconde le champion tricolore avait enfin officialisé son forfait.
Arthur Fils semble être arrivé à Wimbledon— 🇨🇵 ARTHUR FILS 👑 NEWS (@ArthurFilsNews) June 18, 2026
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Du coup, on se met logiquement à gamberger pour Wim d’autant que Fils avait laissé sous entendre que cela pouvait être compliqué.
Espérons que le team Fils va bientôt nous donner une bonne nouvelle mais inutile de préciser que l’on est plutôt pessimiste.
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 10:45