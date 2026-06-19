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Arthur Fils, le silence n’est pas une réponse !

Par
Laurent Trupiano
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Il arrive dans notre vie qu’au sujet de certaines rela­tions des inter­lo­cu­teurs pensent que le silence est une réponse. 

Or le silence est ambigu et surtout il n’est pas rassu­rant, il impose le flou et l’inquiétude. 

C’est exac­te­ment ce que l’on est entrain de vivre avec Arthur Fils. 

C’est comme un « bis » de Roland Garros où à la dernière seconde le cham­pion trico­lore avait enfin offi­cia­lisé son forfait. 

Du coup, on se met logi­que­ment à gamberger pour Wim d’au­tant que Fils avait laissé sous entendre que cela pouvait être compliqué. 

Espérons que le team Fils va bientôt nous donner une bonne nouvelle mais inutile de préciser que l’on est plutôt pessimiste.

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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