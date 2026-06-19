Il arrive dans notre vie qu’au sujet de certaines rela­tions des inter­lo­cu­teurs pensent que le silence est une réponse.

Or le silence est ambigu et surtout il n’est pas rassu­rant, il impose le flou et l’inquiétude.

C’est exac­te­ment ce que l’on est entrain de vivre avec Arthur Fils.

🎾 Wimbledon, saison gazon, Zverev : Sans Filet répond à vos ques­tions (Tennis) https://t.co/QUhmy60UPE — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) June 19, 2026

C’est comme un « bis » de Roland Garros où à la dernière seconde le cham­pion trico­lore avait enfin offi­cia­lisé son forfait.

Arthur Fils semble être arrivé à Wimbledon



Image Instagram de @Lapo_B pic.twitter.com/Is0uQuvajC — 🇨🇵 ARTHUR FILS 👑 NEWS (@ArthurFilsNews) June 18, 2026

Du coup, on se met logi­que­ment à gamberger pour Wim d’au­tant que Fils avait laissé sous entendre que cela pouvait être compliqué.

Espérons que le team Fils va bientôt nous donner une bonne nouvelle mais inutile de préciser que l’on est plutôt pessimiste.