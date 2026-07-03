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Arthur Fils rela­ti­vise : « Je ne savais pas si je pour­rais jouer ici. Finalement j’y suis arrivé et c’est très positif »

Par
Laurent Trupiano
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Après un premier tour très convain­cant, on pensait que la machine fran­çaise était enfin lancée. C’était sans compter sur l’ex­pé­rience et la malice de Matteo Berrettini, qui a parfai­te­ment su déjouer les plans du Tricolore. En cassant constam­ment le rythme des échanges, l’Italien n’a jamais permis au Français de trouver ses repères.

Battu, le Français a toute­fois préféré rela­ti­viser. De retour après une nouvelle bles­sure, il souhaite avant tout retenir les nombreux points posi­tifs de cette semaine et se tourner vers la suite de la saison avec confiance. 

« Je ne savais pas si je pour­rais jouer ici. Finalement, j’y suis arrivé, et c’est très positif… Avec le recul, cela aurait pu être pire ; j’au­rais pu perdre dès le premier tour » a déclaré Arthur Fils en confé­rence de presse.

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 08:13

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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