Après un premier tour très convaincant, on pensait que la machine française était enfin lancée. C’était sans compter sur l’expérience et la malice de Matteo Berrettini, qui a parfaitement su déjouer les plans du Tricolore. En cassant constamment le rythme des échanges, l’Italien n’a jamais permis au Français de trouver ses repères.
Battu, le Français a toutefois préféré relativiser. De retour après une nouvelle blessure, il souhaite avant tout retenir les nombreux points positifs de cette semaine et se tourner vers la suite de la saison avec confiance.
« Je ne savais pas si je pourrais jouer ici. Finalement, j’y suis arrivé, et c’est très positif… Avec le recul, cela aurait pu être pire ; j’aurais pu perdre dès le premier tour » a déclaré Arthur Fils en conférence de presse.
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 08:13