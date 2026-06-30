Alors qu’il soit affronter le Belge Raphaël Collignon, ce mardi, au premier tour de Wimbledon, Arthur Fils s’est prêté au jeu d’une série de questions‐réponses avec ses fans en lien avec son équipementier français, une certaine marque au crocodile.
Interrogé sur sa préférence entre le coup signature de chacun des membres du Big 3, le numéro 1 français n’a pas hésité longtemps.
June 30, 2026
« Le coup droit de Nadal parce que c’est une arme de destruction. Sur terre battue, cela lui a permis de remporter 10 Grands Chelems. Combien de Roland‐Garros ? 10, 11 ? 14 ! Wow, j’en avais oublié. 14, tu imagines ? C’est une dinguerie. Le roi de Paris. »
Publié le mardi 30 juin 2026 à 15:14