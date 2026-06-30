Alors qu’il soit affronter le Belge Raphaël Collignon, ce mardi, au premier tour de Wimbledon, Arthur Fils s’est prêté au jeu d’une série de questions‐réponses avec ses fans en lien avec son équi­pe­men­tier fran­çais, une certaine marque au crocodile.

Interrogé sur sa préfé­rence entre le coup signa­ture de chacun des membres du Big 3, le numéro 1 fran­çais n’a pas hésité longtemps.

« Le coup droit de Nadal parce que c’est une arme de destruc­tion. Sur terre battue, cela lui a permis de remporter 10 Grands Chelems. Combien de Roland‐Garros ? 10, 11 ? 14 ! Wow, j’en avais oublié. 14, tu imagines ? C’est une dinguerie. Le roi de Paris. »