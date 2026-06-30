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Arthur Fils : « Si je devais choisir entre la volée de Federer, le coup droit de Nadal ou le revers de Djokovic, je choi­si­rais celui‐là car c’est une arme de destruction »

Par
Thomas S
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Alors qu’il soit affronter le Belge Raphaël Collignon, ce mardi, au premier tour de Wimbledon, Arthur Fils s’est prêté au jeu d’une série de questions‐réponses avec ses fans en lien avec son équi­pe­men­tier fran­çais, une certaine marque au crocodile.

Interrogé sur sa préfé­rence entre le coup signa­ture de chacun des membres du Big 3, le numéro 1 fran­çais n’a pas hésité longtemps. 

« Le coup droit de Nadal parce que c’est une arme de destruc­tion. Sur terre battue, cela lui a permis de remporter 10 Grands Chelems. Combien de Roland‐Garros ? 10, 11 ? 14 ! Wow, j’en avais oublié. 14, tu imagines ? C’est une dinguerie. Le roi de Paris. »

Publié le mardi 30 juin 2026 à 15:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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