Rien ne va plus pour Aryna Sabalenka.

Pourtant assurée de rester numéro 1 mondiale suite à l’éli­mi­na­tion d’Elena Rybakina, la Biélorusse n’a rien pu faire face à Noami Osaka, ce dimanche, en huitièmes de finale de Wimbledon.

Battue 6–2, 7–6 en 1h30 de jeu, Sabalenka, un mois après sa défaite rocam­bo­lesque en quarts de finale de Roland‐Garros, prend à nouveau la porte de manière précoce en Grand Chelem.

Et forcé­ment, sa confé­rence de presse d’après match a été un peu animée.

« Regardons simple­ment le clas­se­ment. À l’heure actuelle, je suis n° 1 mondiale. Mais en termes de niveau, aujourd’hui, je n’étais pas la n° 1 mondiale. Hier, j’étais la n°1 mondiale. J’ai juste l’impression que… je ne veux même pas penser au clas­se­ment pour le moment. Je veux juste aller me soûler à mort, oublier le tennis et essayer de me remettre en forme. »