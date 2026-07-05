Rien ne va plus pour Aryna Sabalenka.
Pourtant assurée de rester numéro 1 mondiale suite à l’élimination d’Elena Rybakina, la Biélorusse n’a rien pu faire face à Noami Osaka, ce dimanche, en huitièmes de finale de Wimbledon.
Battue 6–2, 7–6 en 1h30 de jeu, Sabalenka, un mois après sa défaite rocambolesque en quarts de finale de Roland‐Garros, prend à nouveau la porte de manière précoce en Grand Chelem.
Et forcément, sa conférence de presse d’après match a été un peu animée.
« Regardons simplement le classement. À l’heure actuelle, je suis n° 1 mondiale. Mais en termes de niveau, aujourd’hui, je n’étais pas la n° 1 mondiale. Hier, j’étais la n°1 mondiale. J’ai juste l’impression que… je ne veux même pas penser au classement pour le moment. Je veux juste aller me soûler à mort, oublier le tennis et essayer de me remettre en forme. »
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 21:10