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Aryna Sabalenka après sa défaite contre Naomi Osaka : « Je veux juste aller me soûler à mort et oublier le tennis »

Par
Thomas S
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Rien ne va plus pour Aryna Sabalenka.

Pourtant assurée de rester numéro 1 mondiale suite à l’éli­mi­na­tion d’Elena Rybakina, la Biélorusse n’a rien pu faire face à Noami Osaka, ce dimanche, en huitièmes de finale de Wimbledon. 

Battue 6–2, 7–6 en 1h30 de jeu, Sabalenka, un mois après sa défaite rocam­bo­lesque en quarts de finale de Roland‐Garros, prend à nouveau la porte de manière précoce en Grand Chelem. 

Et forcé­ment, sa confé­rence de presse d’après match a été un peu animée. 

« Regardons simple­ment le clas­se­ment. À l’heure actuelle, je suis n° 1 mondiale. Mais en termes de niveau, aujourd’hui, je n’étais pas la n° 1 mondiale. Hier, j’étais la n°1 mondiale. J’ai juste l’impression que… je ne veux même pas penser au clas­se­ment pour le moment. Je veux juste aller me soûler à mort, oublier le tennis et essayer de me remettre en forme. »

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 21:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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