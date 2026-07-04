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Aryna Sabalenka : « Depuis que j’ai regardé la série sur Rafael Nadal, une phrase me trotte dans la tête »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Jelena Ostapenko au troi­sième tour de Wimbledon (6−4, 6–4), la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a donné son avis sur la série‐documentaire consa­crée à Rafael Nadal, dispo­nible sur Netflix depuis le 29 mai dernier. Et elle a adoré. 

« Oh mon Dieu. Cette série est une véri­table source d’inspiration. Je l’ai regardée et j’ai eu la chair de poule pendant toute la série. Il y a telle­ment de choses à retenir de Nadal. L’une des meilleures phrases qu’il ait dites est : ‘La seule chose que tu peux contrôler, c’est ta concen­tra­tion et ta moti­va­tion.’ Ça me trotte dans la tête depuis. Ça m’a vrai­ment aidée, quand les choses n’allaient pas bien, à rester concen­trée et motivée. Je ne sais pas s’il regarde ça, proba­ble­ment pas. Mais merci. Merci pour ta série. C’est une source d’inspiration. »

A noter que la Biélorusse affron­tera Naomi Osaka en huitièmes de finale.

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 10:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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