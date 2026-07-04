Lors de l’interview sur le court après sa victoire contre Jelena Ostapenko au troisième tour de Wimbledon (6−4, 6–4), la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a donné son avis sur la série‐documentaire consacrée à Rafael Nadal, disponible sur Netflix depuis le 29 mai dernier. Et elle a adoré.
« Oh mon Dieu. Cette série est une véritable source d’inspiration. Je l’ai regardée et j’ai eu la chair de poule pendant toute la série. Il y a tellement de choses à retenir de Nadal. L’une des meilleures phrases qu’il ait dites est : ‘La seule chose que tu peux contrôler, c’est ta concentration et ta motivation.’ Ça me trotte dans la tête depuis. Ça m’a vraiment aidée, quand les choses n’allaient pas bien, à rester concentrée et motivée. Je ne sais pas s’il regarde ça, probablement pas. Mais merci. Merci pour ta série. C’est une source d’inspiration. »
Aryna Sabalenka spoke after her win over Ostapenko at Wimbledon about a lesson she learned watching Rafa Nadal’s documentary— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2026
“I know recently you said you enjoyed watching the Rafa Nadal documentary..”
Aryna : “Oh my God. It’s such an inspiration. I watched and I had goosebumps… pic.twitter.com/lKyiINYBXP
A noter que la Biélorusse affrontera Naomi Osaka en huitièmes de finale.
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 10:27