Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Jelena Ostapenko au troi­sième tour de Wimbledon (6−4, 6–4), la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a donné son avis sur la série‐documentaire consa­crée à Rafael Nadal, dispo­nible sur Netflix depuis le 29 mai dernier. Et elle a adoré.

« Oh mon Dieu. Cette série est une véri­table source d’inspiration. Je l’ai regardée et j’ai eu la chair de poule pendant toute la série. Il y a telle­ment de choses à retenir de Nadal. L’une des meilleures phrases qu’il ait dites est : ‘La seule chose que tu peux contrôler, c’est ta concen­tra­tion et ta moti­va­tion.’ Ça me trotte dans la tête depuis. Ça m’a vrai­ment aidée, quand les choses n’allaient pas bien, à rester concen­trée et motivée. Je ne sais pas s’il regarde ça, proba­ble­ment pas. Mais merci. Merci pour ta série. C’est une source d’inspiration. »

Aryna Sabalenka spoke after her win over Ostapenko at Wimbledon about a lesson she learned watching Rafa Nadal’s docu­men­tary



“I know recently you said you enjoyed watching the Rafa Nadal docu­men­tary..”



Aryna : “Oh my God. It’s such an inspi­ra­tion. I watched and I had goose­bumps… pic.twitter.com/lKyiINYBXP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2026

A noter que la Biélorusse affron­tera Naomi Osaka en huitièmes de finale.