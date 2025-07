Interrogée sur les surprises du tournoi, la joueuse biélo­russe ne trouve pas ça forcé­ment « drôle ».

« Honnêtement, c’est triste de voir autant de surprises dans le tournoi, que ce soit dans les tableaux, féminin ou masculin. C’est triste à voir. J’essaie juste de me concen­trer sur moi‐même. Bien sûr, je suis au courant de toutes ces surprises. Je pense qu’il est très impor­tant de se concen­trer sur soi‐même et d’y aller étape par étape, sans trop se foca­liser sur le tableau. C’est quelque chose qui peut créer beau­coup de stress et de doutes, etc. Comme je l’ai dit plus tôt, je sais que si je suis concen­trée, si je suis là, si je me bats, je sais que j’aurai ma chance à chaque match »