Alors que nombreuses têtes de série ont déjà pris la porte, dans les tableaux fémi­nins et mascu­lins, Aryna Sabalenka a été inter­rogée à ce sujet en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour.

Et visi­ble­ment, cela n’amuse pas tant que la numéro 1 mondiale.

« Honnêtement, c’est triste de voir autant de surprises dans le tournoi, que ce soit dans les tableaux fémi­nins ou mascu­lins. C’est triste à voir. J’essaie juste de me concen­trer sur moi‐même. Bien sûr, je suis au courant de toutes ces surprises. Je pense qu’il est très impor­tant de se concen­trer sur soi‐même et d’y aller étape par étape, sans trop se foca­liser sur le tableau. C’est quelque chose qui peut créer beau­coup de stress et de doutes, etc. Comme je l’ai dit plus tôt, je sais que si je suis concen­trée, si je suis là, si je me bats, je sais que j’aurai ma chance à chaque match. »