Interrogé sur un poten­tiel retour sur le circuit d’Ashleigh Barty, devenue maman d’un petit garçon en début de semaine, un an et quelques mois après pris sa retraite à 25 ans, Aryna Sabalenka en a profité pour rendre hommage aux « mamans » du circuit.

« Je les respecte beau­coup. Cela doit être très diffi­cile de conci­lier le fait d’avoir un enfant et de jouer au tennis. Moi, je me concentre sur le tennis. Elles doivent trouver un équi­libre, ce qui n’est pas facile. Je respecte vrai­ment le fait qu’elles sachent comment faire et qu’elles réus­sissent. Cela me donne aussi la convic­tion que si un jour je veux être mère, j’au­rais toujours la possi­bi­lité de revenir et de jouer au tennis. Je les remercie donc pour cela (sourire) », a déclaré la numéro 2 mondiale, quali­fiée pour le deuxième tour de Wimbledon.