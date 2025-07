Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Emma Raducanu, syno­nyme de quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de Wimbledon, la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, a évoqué son nouvel état d’es­prit depuis sa défaite contre Cori Gauff en finale de Roland‐Garros, le 7 juin dernier.

« Je ne suis plus la même depuis Roland‐Garros. Je suis en quelque sorte heureuse de ce qui m’est arrivé à Paris parce que j’ai eu l’oc­ca­sion de prendre du recul, de mettre tout ça en pers­pec­tive et de réaliser beau­coup de choses sur moi‐même. J’ai l’im­pres­sion d’être une personne diffé­rente. J’ai appris de cette leçon diffi­cile. Et sur ce match, avec l’ex­pé­rience de Paris, je n’ai cessé de me dire : ‘Non, je ne peux pas laisser cela se repro­duire.’ Quoi qu’il arrive sur le court, je dois juste être respec­tueuse, calme, conti­nuer de tenter des choses et me battre. C’est tout. Je me suis juste rappelée que j’étais forte et que je pouvais supporter cette pression. »