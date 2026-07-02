De passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion au troi­sième tour de Wimbledon, Aryna Sabalenka a été inter­rogé au sujet de la série‐documentaire consa­crée à Rafael Nadal sortie récem­ment sur Netflix.

Et la numéro 1 mondiale compte bien s’ins­pirer de la menta­lité de l’homme aux 14 Roland‐Garros.

« J’ai vu le docu­men­taire sur Nadal et il a dit une phrase qui m’a profon­dé­ment marqué : ‘La seule chose que tu peux contrôler, c’est ta concen­tra­tion et ta moti­va­tion’. Désormais, souvent, quand les choses se compliquent pendant un match, je me répète cette phrase. Ça m’aide énor­mé­ment, car c’est vrai­ment très puissant. »