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Aryna Sabalenka : « J’ai vu le docu­men­taire sur Rafael Nadal et il a dit une phrase qui m’a profon­dé­ment marquée »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion au troi­sième tour de Wimbledon, Aryna Sabalenka a été inter­rogé au sujet de la série‐documentaire consa­crée à Rafael Nadal sortie récem­ment sur Netflix. 

Et la numéro 1 mondiale compte bien s’ins­pirer de la menta­lité de l’homme aux 14 Roland‐Garros. 

« J’ai vu le docu­men­taire sur Nadal et il a dit une phrase qui m’a profon­dé­ment marqué : ‘La seule chose que tu peux contrôler, c’est ta concen­tra­tion et ta moti­va­tion’. Désormais, souvent, quand les choses se compliquent pendant un match, je me répète cette phrase. Ça m’aide énor­mé­ment, car c’est vrai­ment très puissant. »

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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