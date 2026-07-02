De passage en conférence de presse après sa qualification au troisième tour de Wimbledon, Aryna Sabalenka a été interrogé au sujet de la série‐documentaire consacrée à Rafael Nadal sortie récemment sur Netflix.
Et la numéro 1 mondiale compte bien s’inspirer de la mentalité de l’homme aux 14 Roland‐Garros.
« J’ai vu le documentaire sur Nadal et il a dit une phrase qui m’a profondément marqué : ‘La seule chose que tu peux contrôler, c’est ta concentration et ta motivation’. Désormais, souvent, quand les choses se compliquent pendant un match, je me répète cette phrase. Ça m’aide énormément, car c’est vraiment très puissant. »
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 18:08