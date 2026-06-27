La tension est montée d’un cran ces derniers mois entre les principaux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les organisateurs des tournois du Grand Chelem.
Les stars continuent de réclamer une part plus importante des revenus. Et après avoir mis la pression sur Roland‐Garros il y a quelques semaines, elles ont font de même à Wimbledon où, en signe de protestation, elles ont décidé de limiter à quinze minutes leurs différentes conférences de presse.
Dans des propos relayés par Punto de Break, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a expliqué cette décision.
« Si l’on analyse l’évolution des gains au cours des dix dernières années, ils sont pratiquement restés inchangés. Encore une fois, j’espère que nous n’aurons plus à parler de boycott. Écoutez, nous ne faisons pas cela pour nous‐mêmes, nous le faisons pour le circuit. Nous le faisons pour tous ces joueurs qui ont à peine les moyens de s’offrir un entraîneur. La vie n’est pas facile pour ceux qui sont plus bas dans le classement, nous nous battons pour eux. Je suis convaincue que le public nous comprend : nous jouons les matchs, nous nous battons et nous offrons le spectacle. La seule chose que nous limitons actuellement, ce sont nos engagements auprès des médias. Nous essayons simplement de parvenir à un accord qui satisfasse toutes les parties… Espérons que nous n’aurons plus à revivre une situation comme celle‐ci. »
Publié le samedi 27 juin 2026 à 15:09