La tension est montée d’un cran ces derniers mois entre les prin­ci­paux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les orga­ni­sa­teurs des tour­nois du Grand Chelem.

Les stars conti­nuent de réclamer une part plus impor­tante des revenus. Et après avoir mis la pres­sion sur Roland‐Garros il y a quelques semaines, elles ont font de même à Wimbledon où, en signe de protes­ta­tion, elles ont décidé de limiter à quinze minutes leurs diffé­rentes confé­rences de presse.

Dans des propos relayés par Punto de Break, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a expliqué cette décision.

« Si l’on analyse l’évolution des gains au cours des dix dernières années, ils sont prati­que­ment restés inchangés. Encore une fois, j’espère que nous n’aurons plus à parler de boycott. Écoutez, nous ne faisons pas cela pour nous‐mêmes, nous le faisons pour le circuit. Nous le faisons pour tous ces joueurs qui ont à peine les moyens de s’offrir un entraî­neur. La vie n’est pas facile pour ceux qui sont plus bas dans le clas­se­ment, nous nous battons pour eux. Je suis convaincue que le public nous comprend : nous jouons les matchs, nous nous battons et nous offrons le spec­tacle. La seule chose que nous limi­tons actuel­le­ment, ce sont nos enga­ge­ments auprès des médias. Nous essayons simple­ment de parvenir à un accord qui satis­fasse toutes les parties… Espérons que nous n’aurons plus à revivre une situa­tion comme celle‐ci. »