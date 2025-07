Passée tout près d’une défaite reten­tis­sante face à la surpre­nante Laura Siegemund (37 ans, 104e mondiale), ce mardi en quarts de finale de Wimbledon, Aryna Sabalenka a reconnu en confé­rence de presse d’après match qu’elle avait beau­coup pensé à sa défaite en finale de Roland‐Garros il y a un mois où elle n’avait pas réussi à contrôler ses émotions.

« Honnêtement, j’au­rais certai­ne­ment perdu ce match si je n’avais pas retenu la leçon de Roland‐Garros. Et par moments, je me répé­tais sans cesse : ‘Allez, c’est un quart de finale de Wimbledon. Tu ne peux pas aban­donner. Tu ne peux pas te laisser submerger par les émotions et perdre un autre match’. Je me rappe­lais simple­ment que c’était mon rêve. Pourquoi aban­donner si faci­le­ment ? Alors je devais conti­nuer à me battre. C’est tout. Je me le répé­tais sans cesse. J’étais prête à me dépasser et à remporter ces points difficiles. »