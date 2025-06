Alors que la décla­ra­tion d’Aryna Sabalenka après sa défaite contre Cori Gauff en finale de Roland‐Garros avait fait beau­coup parler, les deux joueuses sont appa­rues très complices à Wimbledon.

L’Américaine n’en a visi­ble­ment pas voulu à la numéro 1 mondiale, qui lui avait présenté ses excuses en privé.

« Sommes‐nous toujours amies ? Vous voyez, tout va bien, détendez‐vous », a glissé la Biélorusse aux côtés de sa dauphine au clas­se­ment WTA.

Sabalenka & Gauff toge­ther at Wimbledon



Aryna : « Are we still friends?«



Coco : « Yeah. We’re good. We’re good »



Aryna : « So you see ? We’re all good guys chill out » 😂



(via @TennisChannel)



pic.twitter.com/lnldAD7LLR