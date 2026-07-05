Alexander Zverev avance presque dans l’ombre lors de cette édition 2026 de Wimbledon, malgré son statut de récent vainqueur de Roland‐Garros.
Il faut dire que l’Allemand, qui n’a concédé qu’un petit set depuis le début du tournoi, n’a jamais brillé sur le gazon londonien avec seulement trois huitièmes de finale en neuf participations.
Après avoir égalé sa meilleur performance suite à sa victoire contre Marcos Giron, le 3e joueur mondial a évoqué sa confiance actuelle.
« Ce qui m’aide le plus en ce moment, c’est que je joue beaucoup mieux, c’est aussi simple que ça. Je joue bien mieux qu’au cours des années précédentes ici à Wimbledon. Évidemment, remporter Roland‐Garros renforce considérablement la confiance ; je pense que n’importe qui signerait pour arriver à Wimbledon en tant que champion de Roland‐Garros. Avoir égalé mon meilleur résultat ici, c’est bien, mais j’ai l’impression que cette année, le tournoi ne fait que commencer. Je suis content de ma position actuelle et de la façon dont je joue, et je veux continuer comme ça. »
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 15:55