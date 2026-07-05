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Attention à Alexander Zverev : « Le tournoi ne fait que commencer. Je joue bien mieux qu’au cours des années précédentes »

Par
Thomas S
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Alexander Zverev avance presque dans l’ombre lors de cette édition 2026 de Wimbledon, malgré son statut de récent vain­queur de Roland‐Garros. 

Il faut dire que l’Allemand, qui n’a concédé qu’un petit set depuis le début du tournoi, n’a jamais brillé sur le gazon londo­nien avec seule­ment trois huitièmes de finale en neuf participations. 

Après avoir égalé sa meilleur perfor­mance suite à sa victoire contre Marcos Giron, le 3e joueur mondial a évoqué sa confiance actuelle. 

« Ce qui m’aide le plus en ce moment, c’est que je joue beau­coup mieux, c’est aussi simple que ça. Je joue bien mieux qu’au cours des années précé­dentes ici à Wimbledon. Évidemment, remporter Roland‐Garros renforce consi­dé­ra­ble­ment la confiance ; je pense que n’importe qui signe­rait pour arriver à Wimbledon en tant que cham­pion de Roland‐Garros. Avoir égalé mon meilleur résultat ici, c’est bien, mais j’ai l’impression que cette année, le tournoi ne fait que commencer. Je suis content de ma posi­tion actuelle et de la façon dont je joue, et je veux conti­nuer comme ça. »

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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