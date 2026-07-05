Alexander Zverev avance presque dans l’ombre lors de cette édition 2026 de Wimbledon, malgré son statut de récent vain­queur de Roland‐Garros.

Il faut dire que l’Allemand, qui n’a concédé qu’un petit set depuis le début du tournoi, n’a jamais brillé sur le gazon londo­nien avec seule­ment trois huitièmes de finale en neuf participations.

Après avoir égalé sa meilleur perfor­mance suite à sa victoire contre Marcos Giron, le 3e joueur mondial a évoqué sa confiance actuelle.

« Ce qui m’aide le plus en ce moment, c’est que je joue beau­coup mieux, c’est aussi simple que ça. Je joue bien mieux qu’au cours des années précé­dentes ici à Wimbledon. Évidemment, remporter Roland‐Garros renforce consi­dé­ra­ble­ment la confiance ; je pense que n’importe qui signe­rait pour arriver à Wimbledon en tant que cham­pion de Roland‐Garros. Avoir égalé mon meilleur résultat ici, c’est bien, mais j’ai l’impression que cette année, le tournoi ne fait que commencer. Je suis content de ma posi­tion actuelle et de la façon dont je joue, et je veux conti­nuer comme ça. »