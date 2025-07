Vainqueur de Brooksby, qui n’est pas facile à manoeu­vrer, au deuxième tour de Wimbledon, Joao Fonseca a une belle carte à jouer dans sa partie de tableau qui est large­ment dégarnie. Le Brésilien le sait et il profite plei­ne­ment de son nouveau statut comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« J’ai l’im­pres­sion de progresser énor­mé­ment. Quand j’ai gagné le tournoi NextGen (en décembre 2024), j’étais 150e mondial, et main­te­nant je suis dans le top 50. Je pense que je dois encore réflé­chir à la façon dont tout cela se passe. Les gens me connaissent, on attend de moi des choses, et j’ai l’im­pres­sion d’évo­luer chaque semaine, en tant que personne et en tant qu’ath­lète. J’adore cette vie, et je consi­dère comme un grand accom­plis­se­ment d’avoir atteint le troi­sième tour de Wimbledon à mon âge. Je pense que je progresse beau­coup et rapi­de­ment sur gazon. »

Pour une place en huitièmes de finale, Joao affron­tera le géant chilien, Nicolas Jarry, issu des quali­fi­ca­tions et tombeur d’Holger Rune au premier tour.