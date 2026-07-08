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Auger‐Aliassime, après avoir été battu par Djokovic : « Quand il a gagné contre Federer ici en 2019, j’avais déjà cette impression »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu en cinq sets après 5h15 de combat contre Novak Djokovic en quarts de finale de Wimbledon (7–6[10], 3–6, 6–3, 6–7[4], 7–6[4]), Felix Auger‐Aliassime a expliqué ce qui faisait la force de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. 

« Au bout du compte, il (Djokovic) a prouvé encore une fois qu’il est bon quand il le faut. Il est solide, plus solide que je ne l’étais dans les moments clés. Son style est plus solide que le mien dans les moments chauds. J’ai regardé énor­mé­ment de matches de Novak au fil des ans. J’ai beau­coup analysé ses rencontres, que ce soit ici ou dans d’autres Grands Chelems. Même dans les moments où il ne jouait pas son meilleur tennis, comme lors­qu’il a battu Roger ici en 2019 (en finale). On a juste l’im­pres­sion que dans les tie‐breaks ou les moments serrés, soit il sert bien, soit il vous oblige à jouer le coup de trop. Il vous main­tient dans une posi­tion où vous ne pouvez pas l’at­ta­quer, il vous neutra­lise jusqu’à ce qu’il obtienne une faute », a analysé le Canadien dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 14:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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