Battu en cinq sets après 5h15 de combat contre Novak Djokovic en quarts de finale de Wimbledon (7–6[10], 3–6, 6–3, 6–7[4], 7–6[4]), Felix Auger‐Aliassime a expliqué ce qui faisait la force de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Au bout du compte, il (Djokovic) a prouvé encore une fois qu’il est bon quand il le faut. Il est solide, plus solide que je ne l’étais dans les moments clés. Son style est plus solide que le mien dans les moments chauds. J’ai regardé énor­mé­ment de matches de Novak au fil des ans. J’ai beau­coup analysé ses rencontres, que ce soit ici ou dans d’autres Grands Chelems. Même dans les moments où il ne jouait pas son meilleur tennis, comme lors­qu’il a battu Roger ici en 2019 (en finale). On a juste l’im­pres­sion que dans les tie‐breaks ou les moments serrés, soit il sert bien, soit il vous oblige à jouer le coup de trop. Il vous main­tient dans une posi­tion où vous ne pouvez pas l’at­ta­quer, il vous neutra­lise jusqu’à ce qu’il obtienne une faute », a analysé le Canadien dans des propos relayés par L’Equipe.