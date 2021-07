Félix va donc jouer Matteo en quarts de finale, et ce match a un goût parti­cu­lier car les deux cham­pions sont très proches. Leur duel va être donc très inté­res­sant à suivre.

« Nous avons regardé ensemble le match entre l’Italie et la Belgique pour l’Euro. Nos copines sont cousines et elles passent beau­coup de temps ensemble. C’est l’un de mes meilleurs amis sur le circuit, en plus d’être une personne formi­dable. Je m’en­tends très bien avec lui. De plus, dans la bulle, nous dînons parfois ensemble et je pense que nous avons tous les deux fait un excellent tournoi jusqu’à présent. Nous pour­rons diffé­ren­cier ce qui se passe sur et en dehors du court. Ce sont deux choses différentes. »