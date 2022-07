Depuis Newport, Andy Murray et Felix Auger‐Aliassime se sont entraînés ensemble avant la finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios. Dans un entre­tien accordé à Tennis.com, le Canadien a raconté une anec­dote à ce sujet en plus de revenir sur la décep­tion de son élimi­na­tion au 1er tour contre Maxime Cressy sur le gazon londo­nien.

« Avant la finale, nous nous sommes entraînés ensemble, nous avons discuté de ce qui allait sans doute se passer, c’est toujours génial de parler avec quel­qu’un qui connaît aussi bien le tennis que lui. Finalement, mon pronostic s’est réalisé, Novak devait gagner en quatre sets, Andy pensait qu’il gagne­rait en trois sets, même si nous savions tous deux que ce serait un match diffi­cile. Nous avons vu que ce n’était pas un match facile, même pour le vain­queur. Une fois de plus, Djokovic s’est imposé et a montré quel cham­pion il est, ce qui est remar­quable et inspi­rant. »