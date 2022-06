Ce 1er tour face à « l’am­bas­sa­deur » du service‐volée, Maxime Cressy, avait tout d’un piège pour Felix Auger‐Aliassime. Cela s’est confirmé avec une défaite en quatre sets du Canadien, épous­touflé par la qualité de service de son adver­saire à qui il promet un grand avenir.

« C’est déce­vant, j’avais de grandes ambi­tions pour ce tournoi et main­te­nant il est temps de voir comment je peux être meilleur. Dans les moments impor­tants, il a mieux joué, il a été plus coura­geux que moi. La vérité est que je ne me souviens pas avoir eu la moindre chance de le breaker. C’est incroyable la façon dont il sert, j’ai joué avec des gars comme Isner, Opelka ou Raonic, mais la façon dont il sert, je n’ai jamais vu ça. Il ne te donne pas le rythme, il volleye bien…Je pense qu’il sera très diffi­cile à battre sur dur égale­ment et je pense qu’il a tout ce qu’il faut pour être dans le top 20 ou même plus », a assuré FAA.

Cressy, déjà 45e mondial, a déjà affirmé qu’il se voyait « numéro 1 et capable de battre n’im­porte qui ». Il affron­tera Jack Sock jeudi pour une place en seizièmes de finale.