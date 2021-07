Felix Auger‐Aliassime est un homme heureux. Il a décroché une magni­fique victoire contre Alexander Zverev en huitièmes de finale. Le Canadien, soulagé, a fini à genoux. Au micro sur le court, le 19e joueur mondial, 20 ans, avait beau­coup de mal à réaliser.

« C’est un rêve devenu réalité. Je suis un gars normal de Montréal, au Canada et me voilà ici, sur le court numéro 1 à Wimbledon, devant vous et qualifié pour les quarts de finale. C’est la plus grande victoire de ma vie », s’est réjoui Felix Auger‐Aliassime.

Son prochain adver­saire est dans la forme de sa vie : Matteo Berrettini. Mais tout est possible à ce stade de la compétition…