Marin Cilic et Matteo Berrettini forfaits pour cause de Covid, il ne restait plus que Félix Auger‐Aliassime de réel­le­ment dange­reux avant les demi‐finales pour Rafael Nadal dans cette partie infé­rieure du tableau où Stefanos Tsitsipas pour­rait néan­moins avoir son mot à dire.

Opposé dès le premier tour au redou­table atta­quant qu’est Maxime Cressy, le Canadien n’est jamais parvenu à prendre la mesure de son adver­saire qui n’a cessé de monter au filet durant les 4h15 de jeu avec pas moins de 93 montées réus­sies sur 133 tenta­tives ! Quart de fina­liste la saison passée, FAA chute donc dès le premier tour face à l’un des pires tirages possibles en s’in­cli­nant en quatre manches serrées : 7–6(5), 4–6, 6–7(9), 6–7(5).

Même si l’on sait que Nadal ne voit pas les choses de cet angle‐là, il vient en à peine deux jours de voir trois adver­saires poten­tiels quitter préma­tu­ré­ment le tournoi. Vous avez dit chanceux ?