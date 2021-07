Le Canadien que l’on atten­dait perfor­mant sur terre avec l’ap­port de Toni Nadal réussit mieux fina­le­ment sur l’herbe que sur l’ocre. De plus, il va arriver frais face à Alexander Zverev puisque Nick Kyrgios a été contraint de jeter l’éponge. Félix veut saisir sa chance et le duel rapide avec l’Australien lui a donné confiance : « J’étais convaincu qu’au fur et à mesure que le jeu avan­çait, je me senti­rais bien. Je n’étais pas dans le rythme au début, pas vrai­ment à l’aise avec les condi­tions au début, c’est dommage qu’il ait dû se retirer. J’espère que ce tournoi est le moment opportun pour faire un pas de plus dans les tour­nois de Grand Chelem », a déclaré un homme dont le prochain adver­saire sera Alexander Zverev. « Ce sera un grand défi, je ne l’ai jamais affronté, il a tout pour réussir »