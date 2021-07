Auteur de la plus belle victoire de sa carrière ce lundi en élimi­nant Alexander Zverev en huitièmes de finale, Félix Auger‐Aliassime était sur un petit nuage en confé­rence de presse. Le Canadien, qui affron­tera son grand ami Matteo Berrettini, a été inter­rogé sur la présence de cinq nouveaux joueurs à ce stade du tournoi.

« Le gazon est toujours un peu diffé­rent du reste des surfaces, vous ne jouez pas trop de matchs pendant l’année et ceux qui l’aiment et qui ont de l’ex­pé­rience peuvent avoir de belles perfor­mances. Ensuite, il y a les grands cham­pions comme Novak Djokovic et Roger Federer qui sont toujours les favoris pour le titre et seront diffi­ciles à battre. De plus, les absences de Rafael Nadal et Dominic Thiem ont un peu ouvert le tableau pour que d’autres noms apparaissent. »