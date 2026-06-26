Toujours en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic a un coup à jouer à Wimbledon, où Carlos Alcaraz, titré en 2023, 2024 et fina­liste en 2025, a déclaré forfait en raison de sa bles­sure au poignet droit.

Et alors que le Serbe n’a pas vrai­ment été épargné par le tirage au sort, le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 100 000 personnes sur X, s’est montré confiant pour le joueur de 39 ans.

« S’il est en forme, je le dis clai­re­ment : il se qualifie pour les demi‐finales. Maintenant, voyons voir sa condi­tion physique… », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break.

Este es el posible camino de Novak Djokovic en #Wimbledon :



1R‐Wu

2R‐Tsitsipas/Gaston

3R‐Rinderknech

4R‐Rublev/Fonseca/Botic

CF‐Auger Aliassime/Norrie

SF‐Sinner

Final‐Fritz/Zverev/Fils/Shelton



Si él está bien, lo digo claro : se mete en semi­fi­nales.



Ahora, a ver su estado… pic.twitter.com/suWrZ4I6m1 — José Morón (@jmgmoron) June 26, 2026

A noter que Novak Djokovic fera son entrée en lice contre le Chinois Yibing Wu (99e mondial), sans avoir disputé de tournoi depuis Roland‐Garros.