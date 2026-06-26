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« Avec ce tirage au sort, si Novak Djokovic est en forme, je le dis clai­re­ment, il se qualifie pour les demi‐finales », assure José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Toujours en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic a un coup à jouer à Wimbledon, où Carlos Alcaraz, titré en 2023, 2024 et fina­liste en 2025, a déclaré forfait en raison de sa bles­sure au poignet droit. 

Et alors que le Serbe n’a pas vrai­ment été épargné par le tirage au sort, le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 100 000 personnes sur X, s’est montré confiant pour le joueur de 39 ans. 

« S’il est en forme, je le dis clai­re­ment : il se qualifie pour les demi‐finales. Maintenant, voyons voir sa condi­tion physique… », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break.

A noter que Novak Djokovic fera son entrée en lice contre le Chinois Yibing Wu (99e mondial), sans avoir disputé de tournoi depuis Roland‐Garros. 

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 13:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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