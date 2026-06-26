Toujours en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic a un coup à jouer à Wimbledon, où Carlos Alcaraz, titré en 2023, 2024 et finaliste en 2025, a déclaré forfait en raison de sa blessure au poignet droit.
Et alors que le Serbe n’a pas vraiment été épargné par le tirage au sort, le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 100 000 personnes sur X, s’est montré confiant pour le joueur de 39 ans.
« S’il est en forme, je le dis clairement : il se qualifie pour les demi‐finales. Maintenant, voyons voir sa condition physique… », a écrit le rédacteur en chef de Punto de Break.
Este es el posible camino de Novak Djokovic en #Wimbledon :— José Morón (@jmgmoron) June 26, 2026
1R‐Wu
2R‐Tsitsipas/Gaston
3R‐Rinderknech
4R‐Rublev/Fonseca/Botic
CF‐Auger Aliassime/Norrie
SF‐Sinner
Final‐Fritz/Zverev/Fils/Shelton
Si él está bien, lo digo claro : se mete en semifinales.
Ahora, a ver su estado… pic.twitter.com/suWrZ4I6m1
A noter que Novak Djokovic fera son entrée en lice contre le Chinois Yibing Wu (99e mondial), sans avoir disputé de tournoi depuis Roland‐Garros.
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 13:58